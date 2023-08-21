قائد القوى الجوية للناتو: أوكرانيا غير قادرة على استخدام "إف-16" قبل 2027

صرّح قائد القوات الجوية لحلف الناتو، الجنرال جيمس هيكر، في مقال بأن مقاتلات “إف-16” لن تبدأ العمل الميداني قبل عام 2027.

وقال هيكر إنه على الرغم من أن عمليات تسليم طائرات “إف-16” ستبدأ في عام 2024، إلا أنه من غير المتوقع تشكيل قوة فعالة قادرة على القيام بعمليات ميدانية قبل عام 2027، وفقا لأحدث التقييمات التي أجراها.

وأكد الجنرال أن الطيارين الأوكرانيين لا يزالون يعانون من نقص في الخبرات بشكل واضح، قائلًا: “إنهم طيارون شباب بالكاد لديهم القليل من ساعات طيران، لذا لن يخوضوا الحرب الآن، بل سيحتاجون إلى المزيد من التدريب، بالحد الآدنى عاما آخر”.

وأشار إلى أنه “من غير المرجح أن يكون لدى أوكرانيا عدد كاف من الطيارين القادرين على قيادة طائرات إف-16 في قتال، في المدى المنظور قبل عام 2027”.

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