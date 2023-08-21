بحث مشروع إنشاء مركز صيانة سيارات كهربائية صينية في الأردن

بحثت الصين والأردن، اليوم الاثنين، تفاصيل مشروع إنشاء مركز لصيانة السيارات الكهربائية والهجينة، ومركز لصيانة الأجهزة الخلوية في الجامعة الأردنية، إلى جانب استقطاب طلبة صينيين لدراسة اللغة العربية في الجامعة.

ونقلت وكالة “عمون” أن بحث المشروع الصيني جاء خلال لقاء رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، بوفد صيني من لجنة إدارة ريادة الأعمال الشبابية بين الصين والدول العربية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات العلمية والعملية المرتقب بين الطرفين.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة ما تضمنته مذكرة التفاهم المشترك التي وقعها الجانبان في شهر مايو/ أيار الماضي، التي تناولت عديدا من الجوانب الطبية والزراعية والهندسية.

مجتمع الجزائر تدشن أول محطة لـشحن السيارات الكهربائية

وزار الوفد الصيني، خلال لقاء اليوم، مستشفى الجامعة الأردنية والتقى بمديره ونوابه، الذين أبدوا اهتمامهم بالتعاون في مجال تصنيع الأطراف الصناعية.