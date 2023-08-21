أردوغان يتوقع عقد لقاء مع بوتين "وجها لوجه" في سبتمبر

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه يتوقع أن يلتقي نظيره الروسي بوتين “وجها لوجه” في سبتمبر المقبل.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية: “سيعقد اجتماع مجموعة العشرين في الهند والجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر”.

وأضاف الرئيس التركي: “إذا وجدنا فرصة في هذه البيئة المزدحمة، فسنلتقي مع بوتين وجها لوجه ونتحدث معه”.

ولفت أردوغان إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، قد يزور روسيا في المستقبل القريب لبحث صفقة الحبوب.

مصدر لـ”سبوتنيك”: أنقرة تأمل في أن يكون الاجتماع المحتمل بين بوتين وأردوغان في تركيا

وقال أردوغان في تصريحات صحفية: “وزير الخارجية (التركي) قد يسافر قريبًا إلى روسيا. من المهم جدًا أن تتم مناقشة ملف صفقة الحبوب وجها لوجه”، مضيفا أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث نتائج مثمرة.