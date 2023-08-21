طائرات مسيرة روسية تدمر مركبات أوكرانية على جبهات القتال.. فيديو

وأظهرت مقاطع الفيديو عمل الطائرات المسيرة في مناطق القتال، حيث تقوم باصطياد المدرعات والمركبات التابعة للجيش الأوكراني وتدمرها على الفور.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.