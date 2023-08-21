طائرات مسيرة روسية تدمر مركبات أوكرانية على جبهات القتال.. فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطائرات مسيرة انتحارية من طراز “FPV” تابعة للجيش الروسي تقوم بتدمير المركبات المدرعة الأوكرانية التي كانت تحاول اختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة زابوروجيه.
وأظهرت مقاطع الفيديو عمل الطائرات المسيرة في مناطق القتال، حيث تقوم باصطياد المدرعات والمركبات التابعة للجيش الأوكراني وتدمرها على الفور.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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