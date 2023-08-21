خبير: "بريكس" أصبحت تعبر عن تنظيم جديد للعلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية الفعالة

أعلن الباحث اللبناني في العلوم السياسية، محمد سيف الدين، أن قمة بريكس المرتقبة غدا في جنوب أفريقيا مهمة جداً لأنها تأتي بعد تحولات عالمية وصعود لقوى جديدة وتراجع لقوى تقليدية، مؤكدا أنها أصبحت تعبّر عن الحاجة لتنظيم مختلف للعلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية الفعّالة.

وأوضح سيف الدين، في تصريحات لسبوتنيك “انعقاد قمة “بريكس” غداً في جنوب أفريقيا بحضور عشرات الدول الراغبة بالانضمام إلى المجموعة، مهمة جداً لأنها تأتي بعد تحولات عالمية وصعود لقوى جديدة وتراجع لقوى تقليدية”.

وأضاف أن “هذه القمة تثبت وتؤكد أن البريكس لم تعد مجموعة للتعاون الاقتصادي بين 5 دول تنظر إلى المستقبل وتحاول أن تجد لها مكانا فيه، وفرصة في نظام عالمي تحكمهُ قوى أخرى بل تحولت وأصبحت تعبّر عن تنظيم مختلف للعلاقات الدولية الاقتصادية لأنها بالأساس تعنى بالجانب الاقتصادي وأدخلت الجانب السياسي نتيجة للتشابك المتين بين عناصرها السياسية والتناغم الذي يتزايد بشكل مُطّرِد بين أعضاء هذه المجموعة”.

مراحل تطور مجموعة “بريكس”

ولفت سيف الدين إلى أن “أعضاء البريكس يملكون ميزات تجعلهم متفوقين على الآخرين، وأهمها القدرة على حل الخلافات بين بعضهم بطريقة أكثر ليونه وبعيداً عن الاحتكاكات الحادة بعكس المجموعات الثانية كالاتحاد الأوروبي الذي يلاحظ الخلافات بين أعضائه بشكل واضح وأكثر حدّة، وهذا مهم جداً في التوقعات حول الاستمرارية المستقبلية، بالإضافة إلى عدد السكان وحجم الاقتصاد الفعلي المبني على المواد الخام والسلع الحقيقية، وقياس القوة العسكرية المقاتلة الجاهزة لخوض الحروب”.

© Sputnik من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى “بريكس”؟ من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى “بريكس”؟ © Sputnik

وتابع أنه “لا جدال في أن دول بريكس تمثل القوة العالمية الأولى، وخاصةً أن مجموع عدد سكانها ومساحة أراضيها أكثر من نصف مساحة وسكان العالم، وتعداد جيوشها ونوعية أسلحتها، متفوقة على الغرب بكثير، وحجم اقتصادها بقياس حجم التبادلات يفوق حجم الاقتصاد الغربي”.

خبراء يتحدثون عن طموح المملكة العربية السعودية ومصر للانضمام لـ”بريكس”

وأشار إلى أنه “على الرغم من التباعد الجغرافي بين الدول المشكلة لبريكس، لكن الروابط بين أعضاء هذه المجموعة تتعمق وتتقاطع بشكل متين ويتجسد ذلك بالقدرة التي أثبتتها على التلاقي بالآراء والسرعة باتخاذ القرارات بين الأعضاء”.

ونوّه سيف الدين بأن “البريكس أصبح منظمة جاذبة جدا للدول التي لم تكن ضمن أعضائها وحتى من حلفاء الدول الغربية، فهي تتلقى حاليا طلبات الانضمام من الدول المختلفة خصوصاً في شمال أفريقيا، وأميركا الجنوبية والأرجنتين ودول عربية والخليجية منها، لاعتبارهم أن هذه المنظومة ستشكل في المستقبل جزءً من النظام الدولي الجديد الذي يتشكل الآن”.

وأكد أن”بريكس سوف تتوسع في المستقبل وهي تدرس حالياً عضوية بعض الدول الجديدة وفي حال استمر المخطط الواضح وفق السياق التصاعدي لهذه المنظومة فإنها ستصبح لاعباً أساسياً بالنظام العالمي الجديد ولها دور محوري في تحديد التوازنات”.

ولفت إلى أن “روسيا والصين يريدان كسر هيمنة الدولار، وبدأت الخطوات الفعلية عبر تبادل السلع بينهم بالعملات المحلية، ويحاولون السير على نفس النهج مع الدول الأخرى لوضع حجر الأساس في طريق العمل على عملة موحدة قوية تكون بديلا موثوقا وحقيقي للاحتياطي العالمي لكافة الدول”.

ورأى أن “موضوع العملة الموحدة الذي يتم الحديث عنه في الأوساط الإعلامية، هو موضوع مهم جداً وله انعكاسات كبيرة على الواقع الاقتصادي العالمي، ولكن في الوقت الحالي العمل عليه سيتم وفق وتيرة بطيئة وذلك يعود لسيطرة الدولار واليورو حالياً على الأسواق العالمية ونظراً للظروف الاقتصادية في الدول المشكلة للبريكس، والمصاعب التي تعانيها في الوقت الحالي وطبيعة النظام النقدي الدولي”.

وأوضح أن “فكرة طرح البريكس لعملة جديدة بديلاً لعملات الاحتياطي العالمي، هي فكرة طموحة جداً وقابلة للتحقيق، ولكنها تحتاج إلى تظافر الجهود وتهيئة الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء والحليفة والتي غير متوفرة لدى بعضها في الوقت الحالي”.

ولفت إلى أن “العملات المحلية للدول المشكلة لبريكس وتحديداً اليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية قابلة للتطوير وفرض حضورها كبديل نقدي موثوق من خلال السياسات الاقتصادية الفعالة التي تنتهجها دولها”.