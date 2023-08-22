الكرملين: قمة "بريكس" بمشاركة بوتين ستبحث إمكانية توسيع المجموعة

وجاء في بيان الكرملين أنه “في الفترة من 22 إلى 24 آب/ أغسطس، سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (عبر الفيديو)، في قمة “بريكس” الخامسة عشرة، التي تعقد برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا. وسيجري في اجتماعات القمة وكذلك في الاجتماع غير الرسمي للقادة، مناقشة القضايا الملحة للمجموعة بما فيها مسألة توسيعها المحتمل، والأجندة العالمية والإقليمية، وآفاق مواصلة تطوير شراكة “بريكس” في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها”.