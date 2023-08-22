ضابط أمريكي: أوكرانيا ستختفي من وجه الأرض إذا فكر الغرب بشن حرب ضد روسيا

أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا ستُمحى من وجه الأرض إذا حاولت، إلى جانب “الناتو”، بدء حرب حقيقية ضد روسيا.

وقال ريتر: “كييف ولفوف ومدن أوكرانية أخرى ستختفي إذا فكر الغرب بشن حرب حقيقية ضد روسيا”.

وفي وقت سابق، حذر ريتر ألمانيا ودول غربية أخرى من تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى مثل “توروس” الألمانية.

ضابط أمريكي: سيتم إسقاط جميع مقاتلات “إف – 16” المقدمة إلى أوكرانيا في غضون شهر

وأشار ريتر إلى أن نقل مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا لن يغير ميزان القوى في الجبهة، بل سيؤدي إلى تصعيد الصراع.