ضابط أمريكي: أوكرانيا ستختفي من وجه الأرض إذا فكر الغرب بشن حرب ضد روسيا

أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا ستُمحى من وجه الأرض إذا حاولت، إلى جانب “الناتو”، بدء حرب حقيقية ضد روسيا.
وقال ريتر: “كييف ولفوف ومدن أوكرانية أخرى ستختفي إذا فكر الغرب بشن حرب حقيقية ضد روسيا”.
وفي وقت سابق، حذر ريتر ألمانيا ودول غربية أخرى من تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى مثل “توروس” الألمانية.
ضابط أمريكي: سيتم إسقاط جميع مقاتلات “إف – 16” المقدمة إلى أوكرانيا في غضون شهر
أمس, 19:00 GMT
وأشار ريتر إلى أن نقل مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا لن يغير ميزان القوى في الجبهة، بل سيؤدي إلى تصعيد الصراع.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ”ناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن “أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك