نتنياهو يتهم إيران بتمويل وتشجيع موجة جديدة من الهجمات الإرهابية على إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، “أن “إسرائيل تعيش ذروة هجمات إرهابية جديدة بتشجيع وتمويل من إيران وأتباعها”.

وقال نتنياهو في بيان مع وزير دفاعه يوآف غالانت من موقع مقتل إسرائيلية في جنوب الخليل، إن “ما يجري يتم بتوجيه خارجي”، متعهدا بمحاسبة القتلة ومرسليهم.

נתניהו בזירת הפיגוע: “אנחנו נמצאים בעיצומה של מתקפת טרור שמוכוונת וממומנת ע”י איראן, נבוא חשבון עם המרצחים ועם המשלחים שלהם” pic.twitter.com/ZjarjR3LEV — גלצ (@GLZRadio) August 21, 2023

من جهته، أوضح غالانت، أن “ما يجري من عمليات، يتم بتمويل إيران وأذرعها التي تبحث عن أي طريقة لإلحاق الأذى بنا”، مؤكدا أن بلاده “ستتخذ عدة إجراءات لإعادة الأمن وكل الخيارات مطروحة”.

שר הביטחון @yoavgallant בזירת הפיגוע בדרום הר חברון: “השינוי המשמעותי ביותר שקורה קשור למימון האיראני ולהכוונה של איראן, שמחפשת כל דרך כדי לפגוע באזרחי ישראל. נגיע למחבלים ונעשה פעולות נוספות שיבטיחו את ביטחון אזרחי ישראל וגביית המחיר ממי שאחראי לכך” pic.twitter.com/ZPngCNCxX3 — גלצ (@GLZRadio) August 21, 2023

وقتل إسرائيليا وأصيب آخر بجروح خطيرة، في وقت سابق اليوم، جراء إطلاق نار على مركبتهما بالقرب من مستوطنة “كريات أربع” في الضفة الغربية.