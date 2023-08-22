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نتنياهو يتهم إيران بتمويل وتشجيع موجة جديدة من الهجمات الإرهابية على إسرائيل

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، “أن “إسرائيل تعيش ذروة هجمات إرهابية جديدة بتشجيع وتمويل من إيران وأتباعها”.

وقال نتنياهو في بيان مع وزير دفاعه يوآف غالانت من موقع مقتل إسرائيلية في جنوب الخليل، إن “ما يجري يتم بتوجيه خارجي”، متعهدا بمحاسبة القتلة ومرسليهم.
من جهته، أوضح غالانت، أن “ما يجري من عمليات، يتم بتمويل إيران وأذرعها التي تبحث عن أي طريقة لإلحاق الأذى بنا”، مؤكدا أن بلاده “ستتخذ عدة إجراءات لإعادة الأمن وكل الخيارات مطروحة”.
وقتل إسرائيليا وأصيب آخر بجروح خطيرة، في وقت سابق اليوم، جراء إطلاق نار على مركبتهما بالقرب من مستوطنة “كريات أربع” في الضفة الغربية.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل فلسطينيين اثنين بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقته عليهما القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة أريحا في الضفة الغربية، بحسب الوزارة الفلسطينية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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