أردوغان: تدخل قوات حفظ السلام في أراضي قبرص الشمالية أمر غير مقبول

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن رفضه لما اعتبره تدخلا من قوات حفظ السلام الدولية في أراضي قبرص الشمالية.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: “تدخل قوات حفظ السلام في أراضي قبرص الشمالية أمر غير مقبول”.
وأضاف: “لن نتسامح مع الأعمال غير الشرعية وفرض أمر واقع في جزيرة قبرص بصفتنا دولة ضامنة”.
الخارجية اللبنانية تؤكد على ضرورة احترام مهام بعثة الأمم المتحدة بين شطري جزيرة قبرص
أمس, 15:28 GMT
وشدد أن “تصرف قوات حفظ السلام في قبرص الشمالية ألقى بظلاله على حياده وشوه سمعته، وأن محاولة منع القبارصة الأتراك من الوصول إلى وطنهم خطوة غير قانونية ولا إنسانية”.
واعتدت قوات قبرصية (تابعة للشطر التركي) على عناصر من قوة حفظ السلام الدولية كانوا يحاولون منع شق طريق مثير للجدل في المنطقة العازلة بين شطري قبرص، يوم الجمعة الماضية، حسبما أعلنت البعثة الأممية في الجزيرة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك