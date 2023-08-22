أردوغان: تدخل قوات حفظ السلام في أراضي قبرص الشمالية أمر غير مقبول

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن رفضه لما اعتبره تدخلا من قوات حفظ السلام الدولية في أراضي قبرص الشمالية.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: “تدخل قوات حفظ السلام في أراضي قبرص الشمالية أمر غير مقبول”.

وأضاف: “لن نتسامح مع الأعمال غير الشرعية وفرض أمر واقع في جزيرة قبرص بصفتنا دولة ضامنة”.

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وشدد أن “تصرف قوات حفظ السلام في قبرص الشمالية ألقى بظلاله على حياده وشوه سمعته، وأن محاولة منع القبارصة الأتراك من الوصول إلى وطنهم خطوة غير قانونية ولا إنسانية”.