18 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى شرقي غزة

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وكانت حشود كبيرة وصلت إلى الجدار الفاصل شرق مخيم العودة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز السام المسيل للدموع والرصاص الحي تجاههم.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه “وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 12 إصابة بجراح مختلفة، من بينها صحافي، بينما تعاملت الطواقم الطبية ميدانياً مع 6 إصابات، جراء إصابتهم بالاختناق”.

© Sputnik . Ajwad Jradat 18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة 18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة © Sputnik . Ajwad Jradat

وأكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة خلال الفعالية، “أنَّ المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، ستفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك”.

© Sputnik . Ajwad Jradat 18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة 18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة © Sputnik . Ajwad Jradat

وقالت الفصائل في بيانها: “إنَّ حريق الأقصى أحرق قلوبنا، والمقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الثابتة”.

© Sputnik . Ajwad Jradat 18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة 18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة © Sputnik . Ajwad Jradat

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس لوكالة “سبوتنيك”: “هذه الفعالية الجماهيرية شرقي غزة، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى الـ54، تحمل رسالة واحدة أنَّ ما يمر به المسجد الأقصى من مخططات تهويد هي أشد خطورة من النيران التي أحرقت منها أجزاء من المسجد، وأنَّ المقاومة دائماً جاهزة للتدخل لحماية هوية الأقصى العربية الفلسطينية الإسلامية”.

© Sputnik . Ajwad Jradat 18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة 18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة © Sputnik . Ajwad Jradat

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة طلال أبو ظريفة لـ”سبوتنيك”: “نطالب العالم لوضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وبحق المسجد الأقصى، ولا زلنا نتهم المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين، لأنه يصمت على جرائم الاحتلال بحق القدس”.

© Sputnik . Ajwad Jradat 18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة 18 إصابة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال إحياء ذكرى إحراق المسجد الاقصى شرق غزة © Sputnik . Ajwad Jradat