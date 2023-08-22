العلم الروسي مضاء على حائط دار الأوبرا بدمشق في عيده… صور

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قبل تسعة وعشرين عاما، احتفلت روسيا رسميا بيوم العلم الوطني للمرة الأولى، وفي اليوم نفسه قبل 31 عاما، حلّ العلم الوطني ذو الألوان الثلاثة (الأبيض، الأزرق، الأحمر) الذي كان معتمدا زمن الإمبراطورية الروسية، محل سلفه السوفيتي، لتحتفل روسيا كل عام بمثل هذا اليوم بيوم العلم الوطني.
ويرمز اللون الأبيض في العلم الروسي إلى النبل والصراحة فيما يرمز اللون الأزرق إلى الولاء والعفة أما اللون الأحمر فيرمز إلى الشجاعة.
© Sputnik . Ali Hashemالعلم الروسي مضاء على حائط دار الأوبرا بدمشق في عيده
العلم الروسي مضاء على حائط دار الأوبرا بدمشق في عيده
© Sputnik . Ali Hashem
ويضاء العلم الروسي للعام الثاني على التوالي في العاصمة السورية دمشق (دار الأوبرا) والذي يجاوره كلاً من (مكتبة الأسد الوطنية) وفندق (شيراتون دمشق والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وحديقة تشرين الوطنية) بالإضافة إلى نصب السيف الدمشقي الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1950.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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