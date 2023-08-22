العلم الروسي مضاء على حائط دار الأوبرا بدمشق في عيده… صور

قبل تسعة وعشرين عاما، احتفلت روسيا رسميا بيوم العلم الوطني للمرة الأولى، وفي اليوم نفسه قبل 31 عاما، حلّ العلم الوطني ذو الألوان الثلاثة (الأبيض، الأزرق، الأحمر) الذي كان معتمدا زمن الإمبراطورية الروسية، محل سلفه السوفيتي، لتحتفل روسيا كل عام بمثل هذا اليوم بيوم العلم الوطني.