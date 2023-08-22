ممثل الرئيس الجزائري يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس 2023"

وصل وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، إلى جوهانسبرغ للمشاركة في قمة “بريكس 2023″، التي تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ 15 من القمة.

ويمثل فايد، الجزائر، نائبا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حسبما ذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية، اليوم الإثنين.

وتنطلق غدا الثلاثاء قمة “بريكس 2023” بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.

قمة “بريكس 2023″… صراع ضد هيمنة الدولار والقطب الواحد

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في المجموعة ناليدي باندور إن هناك ثقة متزايدة في “بريكس” تتمثل في إقبال عشرات الدول على المشاركة في قمتها المقبلة، مشيرة إلى أن 44 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام للمجموعة، بينها 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية.