الدفاع الروسية تعلن إحباط هجمات إرهابية بـ4 مسيرات أوكرانية على موسكو وبريانسك

موسكو – سبوتنيك . وقالت الدفاع الروسية في بيان: “أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة، حيث رصدت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين واعترضتهما أنظمة الحرب الإلكترونية وتحطمتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك”.

وأكدت الدفاع الروسية، حسب البيان، أن الهجمات الإرهابية الفاشلة لم تسفر عن سقوط مصابين.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.