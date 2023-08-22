الدفاع الروسية تعلن إحباط هجمات إرهابية بـ4 مسيرات أوكرانية على موسكو وبريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط هجمات إرهابية لنظام كييف باستخدام 4 طائرات مسيرة لاستهداف مواقع في مقاطعتي موسكو وبريانسك.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: “أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة، حيث رصدت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين واعترضتهما أنظمة الحرب الإلكترونية وتحطمتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين في شبه جزيرة القرم
أمس, 21:07 GMT
وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أخريين وأسقطتهما فوق أراضي مقاطعة موسكو.
وأكدت الدفاع الروسية، حسب البيان، أن الهجمات الإرهابية الفاشلة لم تسفر عن سقوط مصابين.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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