الرئيس الصيني يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة "بريكس"

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى جوهانسبرغ، يوم الاثنين، لحضور القمة الخامسة عشرة لمجموعة “بريكس” التي ستُعقد هناك، ولأداء زيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا.

وكان في استقباله الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء في مطار جوهانسبرغ الدولي، بحسب ما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية.

ممثل الرئيس الجزائري يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة “بريكس 2023”

ورحب الرئيس رامافوزا، بحرارة بشي لزيارته الرسمية إلى جنوب أفريقيا.

وصرح شي بأنه يشعر بسرور كبير لزيارة جنوب أفريقيا مرة أخرى ويتطلع إلى تبادل وجهات النظر بعمق مع رامافوزا، حول تعميق العلاقات بين الصين وجنوب أفريقيا وقضايا الاهتمام المشترك.

وتنطلق الثلاثاء قمة “بريكس 2023” بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.