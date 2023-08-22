القوات الروسية تدمر زورقا أوكرانيا قرب مرافق إنتاج الغاز في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز “سو-30 إس إم” تابعة لأسطول البحر الأسود، دمرت زورق استطلاع تابعا للجيش الأوكراني في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان نشرته عبر حسابها على تطبيق “تلغرام”: “دمرت الليلة طائرة من طراز ‘سو-30 إس إم’ تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابعا للقوات الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 3 عربات قطار محملة بذخائر أوكرانية على محور أفدييفكا
أمس, 02:21 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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