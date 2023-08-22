القوات الروسية تدمر زورقا أوكرانيا قرب مرافق إنتاج الغاز في البحر الأسود

موسكو – سبوتنيك . وقالت الدفاع الروسية في بيان نشرته عبر حسابها على تطبيق “تلغرام”: “دمرت الليلة طائرة من طراز ‘سو-30 إس إم’ تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابعا للقوات الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود”.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.