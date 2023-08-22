كوريا الشمالية تحذر من خطر نشوب حرب نووية بسبب مناورات أمريكا وجارتها الجنوبية

حذرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، من أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد تؤدي إلى “حرب نووية” في شبه الجزيرة الكورية.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن حربا نووية غير مسبوقة قد تقترب من شبه الجزيرة، واصفة هذه المناورات بأنها “عدوانية”.
رئيس كوريا الجنوبية: جارتنا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حالة الحرب
أمس, 22:50 GMT
وقالت الوكالة إنه “في حال تم تنفيذ الاتفاقيات التي تم التحضير لها في منتجع كامب ديفيد خلال التدريبات العسكرية بمشاركة الموارد البشرية والمادية من الولايات المتحدة وقوى الأعداء الأخرى، فإن إمكانية اندلاع حرب نووية على شبه الجزيرة الكورية ستصبح أكثر واقعية”.
ويوم الاثنين، بدأت مناورات “درع الحرية أولتشي” في كوريا الجنوبية ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس/ آب.
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