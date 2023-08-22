روسيا تؤيد استضافة سلطنة عمان الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية

أكدت وزارة الخارجية الروسية تأييدها استضافة سلطنة عُمان للاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية، مشيرة إلى أن الاجتماع يمكن أن يُعقد في مسقط قبل نهاية العام الجاري.

وقالت الخارجية الروسية لوكالة “سبوتنيك”: “لقد كان هناك توقف طويل في عمل اللجنة لأن سويسرا تخلت عمليا عن حيادها التقليدي واتخذت موقفا مناهضا لروسيا في سياق الأزمة الأوكرانية، وقد أدى ذلك إلى صعوبات حقيقية بشأن ضمان وصول المسؤولين الروس، إلى جنيف وحضورهم اجتماعات اللجنة”.

وأضافت الخارجية الروسية أنه “في ظل الوضع الراهن رفض الوفد الحكومي السوري السفر أيضا إلى سويسرا”.

بوغدانوف: المباحثات مستمرة حول مكان اجتماع اللجنة الدستورية السورية

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه نظرا إلى أن سوريا عادت إلى جامعة الدول العربية، فيمكن أن تستضيف إحدى العواصم العربية اجتماعات اللجنة الدستورية، موضحة أن الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا، خلص إلى الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في مسقط قبل نهاية العام الجاري.

واختتمت الخارجية الروسية، قائلة: “بالنظر إلى حقيقة أن العُمانيين أثبتوا أنفسهم كوسطاء موثوقين وغير متحيزين، ويقدمون المساعي الحميدة للمساعدة في حل مختلف المشكلات الإقليمية الحساسة، فإننا ندعم هذا الخيار”.