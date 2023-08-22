إعلام: اختيار عبد الله العنزي سفيرا للسعودية لدى إيران

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، اسم السفير السعودي الجديد لدى طهران، مؤكدة أنه شخصية اقتصادية كبيرة.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية، عن مصادر قولها، إن “السفير السعودي لدى عمان عبد الله بن سعود العنزي، هو السفير السعودي الجديد لدى طهران”.

وقالت المصادر إن “اخيتار العنزي كسفير للمملكة العربية السعودية في إيران يدل على وجود رغبة من كلا الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة مستقبلا”.

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وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت أمس الاثنين، “تفعيل اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن نشهد نتيجة تقدم هذا العمل مع تحركات الجانبين”.

واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضية، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.

وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.