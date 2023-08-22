تقرير: كوريا الشمالية تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري خلال أيام

أبلغت كوريا الشمالية خفر السواحل الياباني أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الثلاثاء.

ويعتقد أن الإطلاق المخطط له في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس/آب هو إعادة محاولة إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري حاولت كوريا الشمالية إطلاقه في مايو/ أيار، لكنه انتهى بالفشل، وفقًا لوكالة “كيودو” للأنباء.

وفي مايو الماضي حاولت كوريا الشمالية وضع ما وصفته بأول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في المدار، لكن الصاروخ الذي كان يحمله سقط في البحر بعد دقائق من إطلاقه.

وقالت كوريا الشمالية إنها طورت قمر تجسس صناعيا كقوة موازنة ضرورية للوجود العسكري الأمريكي المتزايد في المنطقة، وفقا للوكالة.

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وأدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا في مايو واعتبرته انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على الدولة المسلحة نوويًا استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وقال محللون إن هناك تداخلًا تقنيًا كبيرًا بين تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وقدرات الإطلاق في الفضاء.

وجعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تطوير قمر صناعي للتجسس العسكري أولوية قصوى.