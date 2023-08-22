الجيش السوداني يعلن مقتل شخص وإصابة آخر في قصف لقوات الدعم السريع على أم درمان

أعلن الجيش السوداني صد محاولات اقتحام متكررة نفذتها قوات الدعم السريع لمقر سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة في الخرطوم.

وقال الجيش، في بيان له، عبر حسابه على “فيسبوك”، (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن “قوات الدعم السريع، تكبدت خسائر جسيمة خلال الهجوم”، مشيرا إلى أن ما وصفها “مليشيا حميدتي قصفت حي ود البخيت بشمال أم درمان مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين”.

ونشرت القيادة العامة للقوات المسحلة السودانية، أمس الاثنين، فيديو قالت إنه “لقوات العمل الخاص بسلاح المدرعات وهي تقوم بعمليات هجوم مضاد في مناطق العشرة وجبرة في الخرطوم”.

الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لتصنيف الدعم السريع “جماعة إرهابية”

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع، في وقت سابق، مقتل 260 عنصرا من قوات الجيش السوداني خلال الاشتباكات، التي وقعت بين الطرفين، واصفة ذلك بـ “النصر الكبير”.

وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.