المشاهد الأولى لتحضيرات بدء فعاليات قمة "بريكس".. صور وفيديو

تنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، القمة الخامسة عشرة لـ”بريكس 2023″ بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتظهر المشاهد التي حصلت عليها “سبوتنيك” التحضيرات لبدء انعقاد القمة بالإضافة إلى توافد شخصيات سياسية ودبلوماسية إلى صالة الاجتماعات.

مراحل تطور مجموعة “بريكس”

“بريكس” هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.

وتم اقتراح مصطلح اختصار “بريك” في عام 2001 من قبل جيم أونيل، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في شركة “غولدمان ساكس”، وهي شركة مالية واستثمارية أمريكية، لتحديد الاقتصادات الأربعة في العالم ذات أحجام الناتج المحلي الإجمالي الأكثر نموًا ديناميكيًا – البرازيل وروسيا والهند والصين.

وعندما انضمت جنوب أفريقيا إلى “بريك” في فبراير/شباط 2011، بدأت المجموعة تحمل اسم “بريكس”.

يبلغ إجمالي عدد سكان دول “بريكس” نحو 3.24 مليار نسمة، أي أكثر من 40 % من سكان العالم، ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان دول “بريكس” بمقدار 625 مليون بين عامي 2000 و2026، حيث يعيش معظمهم في الهند والصين.

وفقا للبيانات المنشورة في نهاية، مارس/ آذار 2023، من قبل الشركة البريطانية “أكورن ماكرو” للاستشارات، توفر جمعية “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) حاليا 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2030 ستخلق “بريكس” أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكن التوسع المقترح في شكل “بريكس+” من خلال انضمام عدد من البلدان الكبيرة إلى “بريكس” سيسمح بالوصول إلى مستوى نصف الإنتاج العالمي للسلع والخدمات في وقت مبكر.

وفقا للتقديرات، سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول “بريكس” 27.6 تريليون دولار، في عام 2023.

بدأ التعاون العملي في إطار “بريك” في سبتمبر/أيلول 2006، بمبادرة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عُقد الاجتماع الأول لوزراء الخارجية بهذا الشكل على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (أمريكا). وكانت نتائجه تأكيد المشاركين على اهتمامهم بتطوير تعاون رباعي متعدد الأوجه.

وعقد الاجتماع الثاني على مستوى وزراء خارجية دول “بريك” مرة أخرى على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2007. وقررت عقد اجتماعات سنوية كاملة لوزراء الخارجية في كل دولة، وإطلاق آلية تشاورية على مستوى نواب وزراء الخارجية، فضلا عن إقامة اتصالات منتظمة من خلال السفارات والبعثات الدائمة.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور قمة “بريكس 2023” في جنوب أفريقيا قمة “بريكس 2023” في جنوب أفريقيا © Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

وفي 16 مايو/أيار 2008، بمبادرة من روسيا انعقد اجتماع كامل التنسيق لوزراء خارجية “بريك” في يكاترينبورغ، وعقب نتائجه، تم اعتمد بيان مشترك يعكس المواقف المشتركة للأطراف بشأن قضايا الساعة المتعلقة بالتنمية العالمية.

وفي 9 يوليو/تموز 2008، على هامش قمة مجموعة الثماني في طوكيو (اليابان)، بمبادرة من الجانب الروسي، عُقد اجتماع موجز لقادة الدول الأربع، اتفقوا فيه على التحضير لقمة “بريك” واسعة النطاق.

وبالإضافة إلى الاتصالات بين وزارات الخارجية، أقيم حوار بين وزارات المالية.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، عشية أحداث مجموعة الـ20، عقد الاجتماع الأول لوزراء مالية “بريك” في ساو باولو بمبادرة من الجانب البرازيلي. وعقب نتائجه، اعتمد بيان مشترك يعكس النهج المشتركة لبلدان المجموعة الرباعية إزاء قضايا الساعة المتعلقة بالاقتصاد العالمي والتمويل العالمي.

عقدت أول قمة “بريك” واسعة النطاق بمبادرة من الجانب الروسي في 16 يونيو 2009 في يكاترينبورغ، وحضر القمة الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، والرئيس البرازيلي، لويس لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينغ، ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جينتاو.

وعقب الاجتماع، تم تبني بيان مشترك للقادة. ويحدد أهداف أنشطة الجمعية: تطوير “حوار وتعاون متسق ونشط وعملي ومفتوح وشفاف” بين البلدان.

وتم الاتفاق على أنه ليس فقط اجتماعات وزراء الخارجية، ولكن أيضا وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية ستعقد على أساس منتظم.

في أبريل/نيسان 2010، عقدت القمة الثانية لقادة دول “بريك” في برازيليا (البرازيل)، وعقدت القمة الثالثة لقادة دول “بريكس” في أبريل 2011 في سانيا (الصين)، وعقدت مؤتمرات القمة اللاحقة في مارس/آذار 2012، في نيودلهي (الهند)، في مارس 2013 في ديربان (جنوب أفريقيا)، وفي يوليو 2014 في فورتاليزا (البرازيل)، وفي يوليو 2015 في أوفا، وفي أكتوبر 2016 في جوا (الهند)، في سبتمبر 2017 في شيامن (الصين)، وفي يوليو 2018 في جوهانسبرج (جنوب أفريقيا)، وفي عام 2019 في عاصمة البرازيل.

تمثلت إحدى المراحل المهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول “بريكس” في إطلاق مشروعين: بنك التنمية الجديد (NDB) ومجمع احتياطيات النقد الأجنبي المشروط، المصممين للمساعدة في زيادة استقرار النظام المالي العالمي، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتم التصديق على اتفاقية إنشاء “NBR” في عام 2015 أثناء الرئاسة الروسية للمجموعة، حيث تم إنشاء المعهد بهدف تعبئة الموارد للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وكذلك المشاريع التي تهدف إلى التنمية المستدامة للبلدان الأعضاء في “بريكس” (على وجه الخصوص، في مجال الطاقة المتجددة، وإمدادات مياه الشرب، والتنمية الحضرية).

وفي عام 2015، دخل حيز التنفيذ أيضا اتفاق على مجموعة من احتياطيات النقد الأجنبي المشروطة بمبلغ 100 مليار دولار، والتي أصبحت آلية تأمين في حالة حدوث أزمة.

اعتبارًا من 30 يناير/كانون الثاني 2023، وافق بنك التنمية الوطني على 83 مشروعًا استثماريًا يبلغ مجموعها أكثر من 30.1 مليار دولار، وأطلق البنك في مارس 2020 برنامج مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار لمكافحة جائحة “كوفيد -19″ والتغلب على عواقبه الاجتماعية والاقتصادية، وفي عام 2018، تم افتتاح المركز الإقليمي الأفريقي لـ”NBR” في جنوب أفريقيا؛ في 2019 و2020 و2022، تم إنشاء هياكل مماثلة في البرازيل وروسيا والهند.

وفقًا لقرار قادة دول “بريكس”، بدأ بنك التنمية الوطني في توسيع تكوين المساهمين. أصبحت بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة عضوين جديدين في البنك في عام 2022، ومصر في مارس 2023، وعند الانتهاء من الإجراءات المحلية ستصدر أوروغواي العضوية في البنك.

بنك “بريكس”: العملات المحلية ليست بديلا عن الدولار بل عن نظام القطب الواحد

على مدى العقد الماضي، تطورت مجموعة “بريكس” إلى شراكة إستراتيجية متعددة التخصصات تقوم على ثلاث “ركائز” رئيسية – السياسة والأمن، والاقتصاد والتمويل، والثقافة والعلاقات الإنسانية، وتُبنى العلاقات بين شركاء “بريكس” على أساس المساواة والاحترام المتبادل، فضلاً عن مبادئ الانفتاح والبراغماتية والتضامن وعدم التوجيه ضد الأطراف الثالثة.

والدول الأعضاء مؤثرون في الهياكل الدولية الرسمية (الأمم المتحدة، مجموعة العشرين، منظمة التجارة العالمية، حركة عدم الانحياز، مجموعة الـ 77)، وكذلك الاتحادات الإقليمية (رابطة الدول المستقلة، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، منظمة شنغهاي للتعاون، منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، و”بيمستيك” ( مبادرة خليج البنغال حول التعاون التقني والاقتصادي متعدد الأطراف)، “ميركوسور” (السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية)، الاتحاد الأفريقي “سادك” (الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي).

وتتولى الدولة العضو رئاسة مجموعة “بريكس” خلال السنة التقويمية على أساس التناوب، ويتم اتخاذ جميع القرارات بالإجماع.

© Sputnik من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى “بريكس”؟ من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى “بريكس”؟ © Sputnik

يتم عقد أكثر من مائة اجتماع سنويًا، منها نحو 20 على المستوى الوزاري، ويتطور التفاعل بين إدارات المدينة ودوائر الأعمال والأوساط الأكاديمية والعلمية والمجتمع المدني.

في عام 2020 ، ترأست روسيا مجموعة “بريكس” أقيم العام “الروسي” تحت شعار “شراكة بريكس من أجل الاستقرار العالمي والأمن المشترك والنمو المبتكر”.

وعُقد أكثر من 130 حدثًا، بما في ذلك 25 اجتماعاً وزارياً، وتم عقد معظمها في شكل مؤتمرات الفيديو. كان الحدث المركزي هو قمة “بريكس” الثانية عشرة في 17 نوفمبر 2020 (عقدت بتنسيق فيديو). ونتيجة لذلك، تم اعتماد إعلان موسكو، حيث تم التأكيد من جديد على تزامن أو قرب نهج البلدان “الخمسة” بشأن قضايا الساعة في جدول الأعمال العالمي، وتم تحديد المهام والمبادئ التوجيهية لمزيد من التعاون الخماسي، ودعا جميع أعضاء “بريكس” إلى تحسين فعالية مؤسسات الحوكمة العالمية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي، وتعزيز صوت البلدان النامية والأسواق الناشئة في عملية صنع القرار الرئيسية.

في عام 2021، ترأست الهند مجموعة “بريكس” وكان موضوع العام هو “15 عاما من “بريكس”: التعاون داخل “بريكس” باسم الاستمرارية والتوحيد والإجماع”.

وعقد أكثر من 150 اجتماعا في إطار مجموعة بريكس، 20 منها على المستوى الوزاري.

في 9 سبتمبر 2021، عقد قادة دول “بريكس” قمة عبر رابط الفيديو، وبعد ذلك تم الاتفاق على إعلان نيودلهي.

الرئيس الصيني يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة “بريكس”

وناقش الطرفان مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك مكافحة جائحة فيروس كورونا، وإصلاح هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، وتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ووافقت دول بريكس على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى ذلك، أدركت البلدان الحاجة إلى توسيع قدرة صندوق النقد الدولي (IMF) في أوقات الأزمات.

كما دعت “بريكس” إلى إصلاح عاجل لمنظمة التجارة العالمية (WTO) من شأنه أن يحتفظ بالدور المركزي للمنظمة، وقيمها ومبادئها الأساسية، ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأعضاء، بما في ذلك البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.

وناقشت دول “بريكس” الأزمة في أفغانستان، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف، واعتبرت مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات أولوية، وشددت على ضرورة حل الوضع الإنساني واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك النساء والأطفال والأقليات.

لماذا يعد اجتماع “بريكس” نقطة فارقة في خارطة العالم؟

بالإضافة إلى ذلك، شدد المشاركون في القمة على أهمية الجهود الدولية للاعتراف المتبادل بالوثائق الوطنية المتعلقة بالتطعيم ضد “كوفيد –19″، واتفق رؤساء الدول على تعزيز القدرة على الاستجابة لتحديات الإرهاب والجرائم الإلكترونية والأخبار الكاذبة.

في عام 2022، ترأست الصين مجموعة “بريكس”، وعقدت قمة قادة بريكس في 23 يونيو/حزيران، في شكل مؤتمر عبر الفيديو كونفرنس، وكان موضوع الاجتماع هو “تعزيز شراكة بريكس عالية الجودة مع دخولنا حقبة جديدة من التنمية العالمية”، ونتيجة للقمة، تم تبني إعلان بكين.

وسجلت الوثيقة نية تهيئة الظروف للمنافسة العادلة في التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي، لتعزيز مشاركة البلدان النامية في العمليات العالمية، ولدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 في الاقتصاد والمجالات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، دعت البلدان المشاركة إلى تعزيز القدرة على التصدي للإرهاب وغسل الأموال والتزييف، وأعلنت التزامها بعالم خال من الأسلحة النووية والحفاظ على الدور القيادي لمجموعة الـ20 في الإدارة الاقتصادية العالمية.

كما أعرب القادة عن استعدادهم لتكثيف المناقشات حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، وناقشوا الوضع في أوكرانيا وأفغانستان والمسألة النووية الإيرانية.

في 24 يونيو، عقد اجتماع “بريكس+” في شكل مؤتمر بالفيديو بمشاركة قادة عدد من الدول المدعوة، وخصص المؤتمر لموضوع بناء شراكة من أجل التنمية العالمية في عهد جديد من أجل التنفيذ المشترك لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

في عام 2022، أعلنت “بريكس” أنها ستزيد عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولاً، وأعرب قادة 23 دولة رسمياً عن رغبتهم في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، وتشمل هذه الدول الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش والبحرين وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا ومصر وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والمملكة العربية السعودية والسنغال وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا و فيتنام، كما أفاد سفير جنوب أفريقيا في موسكو، مزوفوكيلي ماكيتوكا، أن جميع دول الاتحاد ترحب بالتوسع، لكن من الضروري تحديد طرق قبول الأعضاء الجدد، ويجب اتخاذ قرار جماعي في هذه القضية.

في عام 2023، تترأس جنوب أفريقيا مجموعة “بريكس” تحت شعار: “بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع المشترك والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة”.