الطيران الروسي يضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية في زابوروجيه

وجاء تصريحات روغوف على صفحته الخاصة على منصة “تلغرام”: “اليوم منذ الفجر يعمل الطيران التكتيكي بنشاط باستهداف الأماكن التي يتجمع فيها مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك من خلال قنابل شديدة الانفجار”.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.