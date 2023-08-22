الطيران الروسي يضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية في زابوروجيه

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية “نحن مع روسيا”، فلاديمير روغوف، أن طائرات حربية تابعة للقوات الجوية الروسية استهدفت مواقع تمركز للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء تصريحات روغوف على صفحته الخاصة على منصة “تلغرام”: “اليوم منذ الفجر يعمل الطيران التكتيكي بنشاط باستهداف الأماكن التي يتجمع فيها مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك من خلال قنابل شديدة الانفجار”.
وأضاف روغوف أن الطيران التكتيكي الروسي يضرب مراكز لتجمع المعدات الثقيلة في مقاطعة زابوروجيه.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر زورقا أوكرانيا قرب مرافق إنتاج الغاز في البحر الأسود
03:42 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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