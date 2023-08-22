مصدر تركي لسبوتنيك: أنقرة لا تجري أي محادثات سرية لإيجاد طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية

قال مصدر تركي مسؤول، إن أنقرة لا تنخرط في أي محادثات سرية لإيجاد طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية.

أنقرة – سبوتنيك. وجاء كلام المصدر التركي لـ”سبوتنيك” تعليقا على تقارير إعلامية زعمت أن أنقرة تجري محادثات حول إيجاد طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال المصدر: “نحن على علم بعدد من التقارير في وسائل الإعلام الغربية التي تزعم أن هناك مفاوضات سرية خلف الكواليس، [بشأن إيجاد طرق بديلة لتصدير الحبوب]، وهي تقارير لا تستحق التعليق”.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في خطاب، أمس (الاثنين)، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن أنقرة تعمل على إعادة إحياء صفقة الحبوب، مع مراعاة تطلعات جميع الأطراف.

وتابع المصدر: “مبادرتنا أهدافها واضحة للغاية وهي منع تهديد الأمن الغذائي في البلدان المحتاجة”.

كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة وتركيا وأوكرانيا وبعض الدول الغربية، تجري محادثات لاستكشاف طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وتأتي المحادثات بعد رفض روسيا تمديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ويوم أمس الاثنين، أفاد نائب رئيس المجلس الزراعي الأوكراني دينيس مارتشوك، اليوم الاثنين، بأن كييف تدرس إمكانية استخدام ممر تصدير آخر في البحر الأسود، تم اختباره في الآونة الأخيرة، لإمدادات الحبوب.

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وقال مارتشوك في حديث بثته قناة “رادا” التلفزيونية: “حتى الآن مرت سفينة تجارية واحدة فقط، وأظهرت استعدادها للتحرك عبر طرق بديلة. وإذا لم تكن لاحقاً هناك مفاوضات ناجحة بشأن مبادرة البحر الأسود، فربما تصبح هذه الطرق البديلة في المستقبل ممراً لحركة سفن الشحن أيضاً”.

وذكرت وسائل إعلام تركية، في وقت سابق، أن أول سفينة تجارية بعد إنهاء صفقة الحبوب، غادرت ميناء أوديسا ودخلت مضيق البوسفور، ووفقًا لوزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، غادرت سفينة الحاويات “جوزيف شولت” محملة بأكثر من 30 ألف طن من البضائع، ميناء أوديسا، حيث كانت موجودة منذ 23 شباط/فبراير عام 2022.

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وكانت موسكو، أخطرت كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء “صفقة الحبوب”، اعتبارًا من 18 تموز/يوليو الماضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تف بوعودها.