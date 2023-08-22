إسرائيليان يفوزان ببطولة للألعاب الإلكترونية في السعودية

فاز إسرائيليان ببطولة للألعاب الإلكترونية ضمن مهرجان “الجيمرز 8” في العاصمة السعودية الرياض، وفق إعلام إسرائيلي رسمي.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية إن ثلاثة لاعبين إسرائيليين شاركوا خلال الأيام الأخيرة الماضية في لعبة الحركة “كاونتر سترايك” ضمن بطولة “الجيمرز 8”.

وأضافت أن فريقا ضم اثنين من اللاعبين الإسرائيليين فاز بنهائي البطولة.

דיווחנו ב-#הבוקרהזה: שלושה גיימרים ישראלים השתתפו בימים האחרונים בטורניר גיימינג יוקרתי gamers8 בסעודיה במשחק הפעולה קאונטר סטרייק. קבוצתם של שניים מהישראלים, שחר שושן ולוטן גלעדי, VITALITY זכתה במקום הראשון אחרי שניצחה בגמר את קבוצתו של הישראלי השלישי, גיא אילוז, ENCE >> pic.twitter.com/AoqPwCnL8q — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) August 22, 2023

وبحسب القناة: “مكث الثلاثة ثمانية أيام في العاصمة السعودية الرياض، ودخلوا المملكة عبر الإمارات بجوازات سفر إسرائيلية بعد حصولهم على تأشيرة دخول من السلطات”.

وأشارت إلى أن الجائزة الأولى في المسابقة تصل قيمتها إلى 400 ألف دولار تم تقديمها للفريق الفائز (ضم لاعبيْن إسرائيليين وآخرين فرنسيين ولاعب من الدنمارك).

مجتمع فريق إسرائيلي يصل إلى السعودية للمشاركة في بطولة “فيفا” للألعاب الإلكترونية

وتابعت القناة: “تم تأمين وحراسة اللاعبين الإسرائيليين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الرياض، وكان لديهم سائق خاص، وكانت تجربتهم إيجابية للغاية”.

وأشارت القناة إلى أن السلطات السعودية نصحت اللاعبين الإسرائيليين “بالابتعاد عن الأضواء وعدم البروز كثيرًا في أثناء إقامتهم”.

يشار إلى أن المنتخب الإسرائيلي كان قد شارك الشهر الماضي ولأول مرة أيضا في بطولة “فيفا” للألعاب الإلكترونية والتي أقيمت في الرياض أيضا.