مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لطائرات مسيرة انتحارية روسية من طراز “FPV” تقوم بتدمير شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على محور زابوروجيه.
وتظهر المشاهد عمل الطائرات المسيرة الروسية في مناطق القتال، حيث تقوم باستهداف وتدمير الشاحنات العسكرية الأوكرانية التي تقوم بنقل الجنود والذخيرة خلال عمليات تبديل المناوبات على خط المواجهة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ”46″ الأوكراني بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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