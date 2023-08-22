مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة… فيديو

وتظهر المشاهد عمل الطائرات المسيرة الروسية في مناطق القتال، حيث تقوم باستهداف وتدمير الشاحنات العسكرية الأوكرانية التي تقوم بنقل الجنود والذخيرة خلال عمليات تبديل المناوبات على خط المواجهة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة ومراقبة لوحدة اللواء الجوي الـ”46″ الأوكراني بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.