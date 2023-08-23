خبيران: مصر تستهدف تحقيق منافع مشتركة من انضمامها لـ"بريكس"

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تساؤلات عدة تطرحها القمة، خاصة بشأن الدول التي ترتبط بعلاقات مع دول المجموعة، والدول الغربية الساعية لإضعافها على مستويات عدة، إذ تفرض العديد من العراقيل أمام أي تقدم اقتصادي ملحوظ لدول الشرق، أو أي جهود لترسيخ التعددية القطبية.

ما أبرز القضايا المتوقع مناقشتها على طاولة قمة “بريكس 2023” في جنوب أفريقيا؟

وتأتي مصر ضمن الدول التي تسعى للانضمام للمجموعة، إلى جانب السعودية والجزائر والإمارات، ما قد يدفع الغرب إلى محاولة ممارسة بعض الضغوط على أي من هذه الدول.

استبعاد الضغوط

خبيران مصريان، استبعدا ممارسة أي ضغوط غربية على القاهرة، بشأن انضمامها لـ “بريكس”، إذ تحرص مصر على توازن علاقاتها والحياد فيما يتعلق بالخلاف السياسي الحاصل عالميا، مع مراعاة ما تقتضيه مصالحها الاقتصادية، من خلال الانضمام للمجموعة.

يتفق الخبيران بشأن المنافع الاقتصادية التي يمكن أن تحققها القاهرة من الانضمام للمجموعة، وهو ما لم يتأكد حتى الآن.

ويستبعد محمد أنيس، الخبير الاقتصادي المصري، أن تواجه مصر أية ضغوط بشأن انضمامها لمجموعة “بريكس”.

قمة “بريكس 2023″… صراع ضد هيمنة الدولار والقطب الواحد

ويوضح، في حديثه مع “سبوتنيك”، أن الهدف المصري من الانضمام لـ “بريكس” يرتبط بزيادة الروابط مع الدول الأعضاء المؤثرة والفاعلة في المشهد الاقتصادي والتمويلي الدولي، إذ تضم المجموعة خمس دول منتشرة في عدة قارات في العالم ولديها قدرة اقتصادية كبيرة.

منافع مشتركة

ولفت أنيس إلى أن مصر تستهدف تحقيق منافع مشتركة لها وللدول الأعضاء في المنظمة.

وأشار إلى عدم وجود أي أوراق ضغط غربية على مصر، نظرا لأن الخطوة ترتبط بالمنافع الاقتصادية المشتركة والتمويل بالتنمية، ولا علاقة له بالتوجهات السياسية السيادية، إذ تحتفظ كل دولة بنهجها السياسي دون إلزام الأعضاء باتباع نفس النهج أو الآليات السياسية، بمعنى أن الدول المنضمة ليست معنية بالضرورة بالخلاف الحاصل بين الشرق والغرب، بل تجرى عمليات التعاون وفق المنافع المشتركة المتاحة بين أعضاء التجمع.

الناتج المحلي

في ذات الإطار، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي المصري فتحي السيد إن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في التكتل سيزداد قوة خلال الفترة المقبلة ليتخطى المستوى الحالي الذي يقدر بنحو 25 في المئة من قيمة الناتج المحلي العالمي، بما يحقق تعدد القطبية الاقتصادية.

توقعات بأن تعزز قمة “بريكس” 2023 قطاع السياحة في جنوب أفريقيا

وأضاف، في حديثه مع “سبوتنيك”، أن مصر بإمكانها الحصول على قروض ميسرة من بنك التنمية الجديد، كما يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية مع الدول الأعضاء.

ولفت السيد إلى أن انضمام مصر للمجموعة مرهون بموافقة جميع الدول الأعضاء، وهي غير متوفرة في الوقت الراهن.

مبدأ الحياد

ويرى أن مصر تتبع سياسة الحياد، وتتمتع بعلاقات كبيرة مع جميع الأطراف، منها أوروبا وواشنطن، لكنها تبحث في الوقت ذاته على مصالحها الاقتصادية.

وأشار إلى أن الغرب يتفهم ضرورة بحث الدول عن مصالحها الاقتصادية، في الوقت الذي تتخذ فيه مصر قراراتها بسيادية تامة، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية.

وأفاد سفير جنوب أفريقيا لدى “بريكس” أنيل سوكلال، اليوم الثلاثاء، بأنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتحديد المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع مجموعة “بريكس”.

جنوب أفريقيا: نضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع “بريكس”

وقال سوكلال في حديث مع وكالة “سبوتنيك”: “نضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع المجموعة”.

وأضاف: “سنقوم بتقديم تقريرًا إلى الوزراء الذين يجتمعون في وقت لاحق اليوم، للنظر في هذه المسألة، وسنقوم أيضا بتقديم توصيات إلى رؤساء دولنا، ولدينا ثقة في أنه خلال هذه القمة سيكون هناك إعلان حول توسيع المجموعة”.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتتكون مجموعة “بريكس” في الوقت الحالي، من 5 أعضاء هم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتمثل “بريكس 2023” النسخة الـ 15 للمجموعة، وتتولى الرئاسة الدورية لها دولة جنوب أفريقيا.