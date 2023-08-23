دا سيلفا: مجموعة "بريكس" تخطت الإمكانات الاقتصادية لمجموعة السبع

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن مجموعة “بريكس” تفوقت على مجموعة السبع اقتصاديا مؤكدا أن وجود ثلاثة أعضاء من بريكس في مجموعة العشرين يعزز الدفاع عن مصالح دول الجنوب.

وقال دا سيلفا خلال الكلمة الافتتاحية لقمة “بريكس” المنعقدة في جوهانسبرغ، اليوم الثلاثاء: “مجموعة “بريكس” تخطت مجموعة السبع من حيث الإمكانات الاقتصادية”.

وأضاف: “وجود ثلاثة من أعضاء بريكس في مجموعة العشرين يساهم في الدفاع عن مصالح دول الجنوب”.

وتابع دا سيلفا: “لكي ينمو الاستثمار، يجب علينا أن نضمن نمو الثقة والقدرة على التنبؤ والاستقرار القانوني والسياسي والاجتماعي للقطاع الخاص. لذلك، أنا أؤيد تبني عملة موحدة، لا تحل محل عملاتنا الوطنية”.

بدء فعاليات قمة “بريكس 2023” في جنوب أفريقيا… فيديو

بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر “بريكس 2023″، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.