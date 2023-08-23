مستشار لدى البنتاغون: إذا استمر الصراع الأوكراني فإن روسيا ستصل إلى لفوف

صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أنه يتعين على أمريكا أن تسعى إلى السلام في أوكرانيا، وإلا فإن روسيا ستصل إلى لفوف.

وقال في مقابلة: “لقد فشلنا في كل ما أردنا تحقيقه في أوكرانيا. ما نحتاجه حقًا الآن هو وقف القتال والتوصل إلى اتفاق ربما لن نحبه. لكن هذا يجب أن يحدث قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة”.

وبيّن أنه إذا استمر الصراع فإن الناتو سيستقبل جيشاً روسياً قوامه مليون جندي على حدوده الشرقية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة… فيديو

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.