مقتل 17 إرهابيا في غارة جوية روسية على معقل لهيئة تحرير الشام في إدلب

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، خلال إفادة صحافية، اليوم الثلاثاء: “في 21 أغسطس (آب)، أسفرت ضربة وجهتها القوات الجوفضائية الروسية إلى معقل لتنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي في قرية فيلون (جنوب غربي محافظة إدلب)، عن مقتل 17 مسلحًا، بينهم قيادات ميدانية رفيعة المستوى مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ هجمات أخيرا ضد قوات نظامية سورية في محافظة اللاذقية”.