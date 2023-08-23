أديس أبابا: سنجري تحقيقا مشتركا مع السعودية حول مقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين

أعلنت إثيوبيا أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع الرياض لكشف حقيقة اتهام حرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الإثيوبية على صفتحتها الرسمية بموقع “إكس” (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء.

pic.twitter.com/dszgVsNAo1 — The Ministry of Foreign Affairs of #Ethiopia 🇪🇹 (@mfaethiopia) August 22, 2023

وجاء البيان تعليقا على تقرير حقوقي نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” يزعم أن حرس الحدود السعودي قتل مئات المهاجرين الإثيوبيين خلال الفترة من مارس/ أذار 2022 حتى يونيو/ حزيران 2023.

ودعت الخارجية الإثيوبية إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات غير ضرورية بشأن الحادث حتى يتم الانتهاء من التحقيقات، مؤكدة أنه رغم مأساوية الحادث الذي تناوله التقرير، إلا أن أديس أبابا والرياض تربطهما علاقات ممتدة”.

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ونقلت وسائل إعلام عن مصدر رسمي سعودي قوله إن المملكة تنفي مثل هذه الاتهامات، التي لا تستند إلى مصادر موثوقة، مؤكدا أنه لا أساس لها من الصحة.