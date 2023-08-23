القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 84 مرة خلال اليوم الماضي

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 84 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأطلقت ما مجموعه 295 مقذوفًا من عيارات مختلفة.

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”: “خلال الساعات الـ 24 الماضية، أبلغت البعثة عن 84 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (…). واستخدم العدو في اتجاه دونيتسك وياسينوفاتايا وسفيتلودار مدافع عيار 155 ملم، واستخدم مدافع عيار 152 ملم في اتجاه غورلوفكا”.

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وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموعة مكونة من 295 مقذوفًا من عيارات مختلفة.