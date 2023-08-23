بوتين يعقد اجتماعا مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه

موسكو – سبوتنيك . وعُقد الاجتماع في الكرملين.

في وقت سابق، عقد بوتين اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك.

وأكد رئيس الدولة خلال لقائه مع باسيشنيك أن الوضع حاليًا على خط التماس مستقر.