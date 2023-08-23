بوتين يعقد اجتماعا مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي.
موسكو – سبوتنيك. وعُقد الاجتماع في الكرملين.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعقد اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية
أمس, 22:28 GMT
في وقت سابق، عقد بوتين اجتماع عمل مع القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك.
وأكد رئيس الدولة خلال لقائه مع باسيشنيك أن الوضع حاليًا على خط التماس مستقر.
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