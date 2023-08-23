بلينكن يبحث مع نظيره المصري الوضع في ليبيا والسودان والنيجر

واشنطن – سبوتنيك . جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع شكري، وفق بيان للخارجية الأمريكية.

ووفق البيان: “ناقش الوزير بلينكن ووزير الخارجية شكري الجهود الجارية لمعالجة الصراع بالسودان وضرورة إيجاد حل دبلوماسي في النيجر”.

كما تطرق بلينكن وشكري خلال المحادثة الهاتفية أيضًا إلى “التطورات الأخيرة في ليبيا ودعم الأمم المتحدة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.