رئيس هيئة قناة السويس: بدء سحب سفينة تعطلت في القناة

نجحت جهود العاملين، بهيئة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، في تعويم إحدى السفن عقب تعطلها في القناة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية، عن “بدء سحب السفينة التي تعطلت في القناة”.

هيئة قناة السويس تنجح في انتشال القاطرة الغارقة “فهد”

وفي وقت سابق، مساء أمس الثلاثاء، ذكرت خدمة تتبع حركة السفن البحرية “مارين ترافيك”، نقلاً عن شاهد عيان، أن ناقلة “بي دبليو ليسميس” التي تحمل الغاز الطبيعي المسال اصطدمت بناقلة منتجات نفطية تُدعى “بوري” في قناة السويس.

كما نشرت الخدمة أيضًا فيديو يظهر بيانات مراقبة عمليات القطر، التي أظهرت أنه تم سحب ناقلة “بوري” بالفعل بعيدًا عن “بي دبليو ليسميس” بعد الاصطدام.

وحتى الساعة 5:43 بتوقيت موسكو (02:43 بتوقيت غرينتش)، كانت السفينتان موجودتان جنبًا إلى جنب في الجزء الجنوبي من قناة السويس.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أنه تم على الفور تدخلت الجهات المعنية فى قناة السويس لحل أزمة السفينة وإصلاح العطل وتعويمها في الاتجاه الصحيح.

ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرة “عزت عادل” و”صاحب 2″ لإعادة تعويم السفينة الجانحة عقب دورتها نصف دورة بالقناة وتعطلها.