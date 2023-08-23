مجلس الأمن الروسي: الناتو يشن حربا "هجينة" ضدنا بأيدي نظام كييف

أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بأن “الناتو” يشن حاليًا حربًا “هجينة” ضد روسيا، شاملة ودموية بشكل كامل، وذلك من خلال العمليات التي تقوم بها أيدي نظام كييف، مشيرا إلى أن الخصم مشارك بشكل كبير في هذه العمليات.

موسكو – سبوتنيك . في مقال نشره ميدفيديف في صحيفة “الحجج والحقائق” الروسية، قال: “الناتو يقود حربًا هجينة مكثفة وشاملة ودموية ضدنا في أوكرانيا حاليًا من خلال نظام كييف، وهؤلاء الذين يعارضوننا يشاركون بكل قوتهم في هذه العمليات”. الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بـ3 مسيرات على مواقع في موسكو وأكد ميدفيديف مرة أخرى أن الصراع الحالي قد يؤدي إلى اختفاء أوكرانيا من الخريطة السياسية العالمية، وتحقيق تأثيرات كبيرة على المنطقة. وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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