السعودية تتطلع لمرحلة جديدة من العلاقات مع إيران

أعربت المملكة العربية السعودية، عن تطلعها “لبدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران، مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن “مجلس الوزراء بحث في جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما”.

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وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت أمس الثلاثاء، أن “هناك لقاء على مستوى قادة إيران والسعودية، مدرج على جدول الأعمال ويتم التحضير له”.

وقالت: “ينبغي التنسيق وإعداد وثائق التعاون”، مشيرة إلى تصريحات رئيسي في حفل تنصيبه بـ”مد يد الصداقة إلى جميع الدول، وخاصة الدول المجاورة”، حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة الماضي، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.

وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.

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