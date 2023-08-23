الجيش الروسي يدمر 8 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية

أفاد رئيس المركز الصحفي لوحدات تجمع “فوستوك” التابعة للقوات الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي دمر ثمانية معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال أوليغ تشيخوف لوكالة “سبوتنيك”: “تمكنت الوحدات المتقدمة بدعم من المدفعية والطيران من تدمير قوات العدو في منطقة أوروجايني، وتدمير ثلاث نقاط انتشار مؤقتة للمسلحين، وتم منع إجلاء وسحب المعدات المتضررة للقوات الأوكرانية”.

وأضاف: “دمرت مدفعية المجموعة معقل القوات المسلحة الأوكرانية شمال شرق نيكولسكي وشاحنات صغيرة محملة بالقوى البشرية في مناطق مزرعة أوكتيابر وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وتابع تشيخوف: “في محيط ستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة وأربعة معاقل للمسلحين وأماكن تمركز القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية”.

ولفت إلى أنه “تم إحباط محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوي داروفكا بنيران المدفعية. وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة في منطقة نوفوي ميخالوفكا”.

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وأضاف تشيخوف: “دمر مقاتلو مجموعة “فوستوك” مدفع هاوتزر أمريكيا من طراز “إم777” بالقرب من روفنوبول، ومدفع هاوتزر بريطانيا من طراز “إف أتش 70” جنوب تيميروفكا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز “أم 113″ بالقرب من مزرعة أوكتيابر”.