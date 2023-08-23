سلطات بيلغورود: مقتل 3 مدنيين نتيجة قصف أوكراني استهدف مصحة في المقاطعة

أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا نتيجة القصف الأوكراني المتكرر لمصحة في قرية لافي في منطقة فالويسكي في المقاطعة.
وقال على حسابه في “تلغرام”: “توفي رجلان على الفور متأثرين بجراحهما. وحاول الأطباء إنقاذ حياة أحد الضحايا، لكن الإصابات كانت خطرة وفارق الشخص الثالث الحياة”.
وأضاف: “الجيش الأوكراني أسقط عبوة ناسفة من طائرة دون طيار عندما كان الناس في الشارع”.
وهذا هو الهجوم الثاني على المصحة صباح اليوم، ففي المرة الأولى ألقت القوات المسلحة الأوكرانية أيضًا قنبلتين من طائرة دون طيار، ما أدى لتحطم النوافذ وواجهة المصحة، ولم تقع إصابات.
وأعرب حاكم المقاطعة عن تعازيه لأسر الضحايا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:35 GMT
وتبعد قرية لافي نحو 22 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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