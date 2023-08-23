"لانتسيت" روسية تدمر "غفوزديكا" أوكرانيا… فيديو

دمرت مسيرة “لانتسيت” روسية مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز “غفوزديكا” وحولته إلى كتلة من الحطام.
وتظهر المشاهد المدفع الأوكراني وهو متخف داخل ستار من الأشجار، حيث حاول الجيش الأوكراني تمويهه من خلال إدخاله ضمن حفرة رملية.
وتوجهت المسيرة الروسية “لانتسيت” بشكل مباشر إلى هدفها المحدد، واصطدمت به ودمرته، حيث تسبب الانفجار بتصاعد ألسنة النيران والدخان من المدفع الأوكراني.
الجدير بالذكر، أن المسيرة الروسية “لانتسيت” كان لها دور كبير بتدمير الكثير من الدبابات والمدرعات الأوكرانية والغربية بسبب دقة إصابتها.
وتتميز المسيرة الروسية بسرعتها وخفة حركتها وتمتعها بميزات تجعلها قادرة على التخفي من الرادارات وأجهزة الاستطلاع.
شاهد أيضا: مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة… فيديو
شاهد أيضا: لقطات لـ”سو – 25″ الروسية وهي تدمر أهدافا أوكرانية… فيديو
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك