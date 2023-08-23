وكالة: انفجار قرب مدرسة تابعة للأونروا في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

انفجرت قنبلة، اليوم الأربعاء، قرب إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه “لم تقع إصابات جراء الانفجار”، مبينة أن “الانفجار ناجم عن إلقاء قنبلة يدوية في الشارع الفوقاني داخل المخيم”.

وكانت الأونروا قررت، الجمعة الماضية، تعليق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة، احتجاجًا على استمرار وجود مسلحين في منشآتها في المخيم، بما في ذلك المدارس.

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وأكدت “الأونروا” في بيانها، أنها “لا تتسامح مع الأعمال التي تنتهك حرمة وحياد منشآتها”، مجددة دعوتها إلى الجهات المسلحة “لإخلاء منشآتها على الفور، لضمان إيصال المساعدات، التي تشتد الحاجة إليها إلى اللاجئين الفلسطينيين، دون عوائق”.