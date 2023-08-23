كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على سحب خطة إطلاق قمر صناعي جديد

دعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية جارتها الشمالية إلى التخلي عن خطتها لإطلاق قمر صناعي جديد.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، ليم سو-سوك، خلال مؤتمر صحفي، عن أسف بلاده الشديد بعد إبلاغ بيونغ يانغ، اليابان بخطتها لوضع قمر صناعي في مداره في الأيام المقبلة، حسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وقال إنه “على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، أعلنت كوريا الشمالية مرة أخرى عزمها على الإطلاق. ونحثهم على سحب الخطة على الفور”، مؤكدا أن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي يشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

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وأبلغت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، خفر السواحل الياباني أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة.

ويعتقد أن الإطلاق المخطط له في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس/آب هو إعادة محاولة إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري حاولت كوريا الشمالية إطلاقه في مايو/ أيار، لكنه انتهى بالفشل، وفقًا لوكالة “كيودو” للأنباء.

وفي مايو الماضي، قالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي “شوليما-1” لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.

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وكانت وكالة التجسس الكورية الجنوبية قد ذكرت لأعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، أن بيونغ يانغ قد تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع في أواخر أغسطس/ آب أو أوائل سبتمبر/ أيلول تمهيدًا للذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية في 9 سبتمبر/ أيلول.