وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: “على محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب”، وبتغطية من الغارات الجوية ونيران المدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفيلسكوي ومايورسك وكورديوموفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية”.

خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت 180 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدفع أكاتسيا وآخر من طراز غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز “دي-20″ و”دي-30”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية “تدمير محطة رادار الأوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز “بي-18″ بالقرب من مدينة زابوروجيه، كما أصابت موقعين لقيادة العدو في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

تم تدمير محطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز “بي-18” بالقرب من مدينة زابوروجيه، وفي منطقتي سيريبريانكا ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب موقعي قيادة اللوائين 67 و81 الميكانيكيين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخ “هيمارس”، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 18 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق شيبيلوفكا، بريفولي، ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوفو، كورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيستوبولي، ليوبيموفكا، ميرني وإنجينيرنوي في مقاطعة زابوروجيه.