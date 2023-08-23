الجيش الروسي يدمر رادارا تتبعيا وموقعي قيادة أوكرانيين

أعلن الجيش الروسي عن تصديه لثلاث هجمات للعدو على محور دونيتسك، حيث كبد قوات كييف خسائر وصلت لـ 180 جنديا أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: “على محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب”، وبتغطية من الغارات الجوية ونيران المدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفيلسكوي ومايورسك وكورديوموفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية”.
خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت 180 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدفع أكاتسيا وآخر من طراز غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز “دي-20″ و”دي-30”.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية “تدمير محطة رادار الأوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز “بي-18″ بالقرب من مدينة زابوروجيه، كما أصابت موقعين لقيادة العدو في جمهورية دونيتسك الشعبية”.
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تم تدمير محطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز “بي-18” بالقرب من مدينة زابوروجيه، وفي منطقتي سيريبريانكا ودرونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب موقعي قيادة اللوائين 67 و81 الميكانيكيين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
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كما دمرت القوات العملياتية التكتيكية والطيران العسكري والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نقاط تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 143 منطقة.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخ “هيمارس”، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 18 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق شيبيلوفكا، بريفولي، ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوفو، كورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيستوبولي، ليوبيموفكا، ميرني وإنجينيرنوي في مقاطعة زابوروجيه.
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