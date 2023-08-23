ضابط بولندي يكشف حدوث نزوح جماعي من أوكرانيا

أفاد الجنرال البولندي فالديمار سكرزيبتشاك، في مقال، بأن الأوكرانيين يغادرون البلاد بشكل جماعي، بسبب رفض زيلينسكي التفاوض على السلام مع روسيا.

وقال سكرزيبتشاك: “عدم وجود احتمالات لإنهاء الصراع يعني معاناة بطيئة لأوكرانيا”.

وأضاف: “المشكلة الخطيرة هي الهجرة الكبيرة، حيث يفر الناس من البلاد لأنه ليس لديهم أمل في انتهاء الأعمال القتالية”.

وتابع سكرزيبتشاك: “استمرار المواجهة العسكرية لا يلقي بالجمهورية في حفرة ديمغرافية فحسب، بل لا يسمح أيضا ببدء عملية استعادتها”.

وأشار الجنرال إلى أن الصراع أثار بالفعل أزمة اقتصادية خطيرة في أوكرانيا، ومن دون مساعدة مالية ومادية من الغرب، لن تتمكن كييف من البقاء على قيد الحياة.

وقال في مقال لصحيفة ” Wprost”: “لكي يعود ملايين اللاجئين، من الضروري تهيئة الظروف المناسبة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الاتحاد الأوروبي: نريد الوصول إلى مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكد في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائمًا على الحوار؛ لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرًا آنيا أو مستقبليا على أمنها وأمن شعبها.