الجيش الروسي يثبت مواقعه على محور كوبيانسك ويكبد نظام كييف خسائر فادحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 170 عسكرياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، على محور كوبيانسك.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: “تم القضاء على نحو 170 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وتدمير خمس عربات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفع “إم 777” أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر طراز “دي-20”.

وأشار البيان إلى أن “وحدات الهجوم التابعة لقوات تجمع الغرب الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك”.

وأضاف البيان: “نتيجة للعمليات النشطة للقوات الروسية ودعم الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، تم صد أربع هجمات، شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء الآلي 67، ولواء الاقتحام 68 مشاة، وألوية الهجوم الجوي 25 و95 الأوكرانية، في مناطق بلدات سينكوفكا ونوفوغوروفكا ونوفوسيلوفسكي بمقاطعة خاركوف”.

كما صد الجيش الروسي 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك؛ وكبدها خسائر في الأرواح بلغت نحو 180 عسكريًا إضافة إلى تدمير معدات حربية.

وجاء في البيان: “على محور دونيتسك، صدت وحدات تجمع “الجنوب” بإسناد من طيران الجيش، ونيران المدفعية، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في محيط بلدات نيفيلسكويه ومايورسك وكورديوموفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية”.

بلغت خسائر العدو نحو 180 عسكريًا أوكرانيًا، إضافة إلى تدمير ثلاث عربات قتالية مصفحة، وثلاث سيارات؛ ومدفعين ذاتيي الحركة طراز “أكاتسيا” و”غفوزديكا” ومدفعي هاوتزر طراز “دي-20″ و”دي-30”.

كما أن خسائر القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، بلغت نحو 145 عسكرياً، بين قتيل وجريح؛ وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: “خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك، بلغت نحو 145 عسكرياً أوكرانياً، بين قتيل وجريح؛ وتدمير دبابة واحدة، وثلاث سيارات، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز إم 109 بالادين أمريكي الصنع”.

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كما صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية، على محور كراسني ليمان وتكبد نظام كييف خسائر في الأرواح بلغت نحو 60 عسكريا أضافة إلى تدمير معدات عسكرية.

وأضافت الوزراة في بيانها: “على محور كراسني ليمان، صدت وحدات من تجمع قوات “المركز” الروسية بإسناد من سلاح الجو ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما وحدات هجومية من اللواء الميكانيكي الحادي والعشرين واللواء الخامس للحرس الوطني الأوكرانيين، في محيط بلدتي يامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية”.

بلغت خسائر العدو نحو 60 عسكريا أوكرانيًا إضافة إلى تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر “دي-30” على هذا المحور.

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كما تم القضاء على نحو 20 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير معدات على محور خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في البيان: “أدى الاستهداف الناري على محور خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ إلى القضاء على نحو 20 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير ثلاث سيارات ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع طراز غفوزديكا”.