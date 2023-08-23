وزارة الخارجية: موسكو لن تترك هجمات كييف على المنشآت المدنية دون رد

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو لن تترك هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا دون رد.

وقالت ماريا زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: “مثل هذه الأعمال الإجرامية لنظام كييف النازي الجديد، والتي أصبحت من خلال جهود دول الناتو أداة للمواجهة مع روسيا، ستصبح موضع اهتمام وثيق من وكالات إنفاذ القانون في روسيا”.

وأضافت: “قواتنا المسلحة لن تتركهم دون رد، لأنها تقوم بمهام فائقة الأهمية تتمثل في إزالة النازية وتجريد أوكرانيا من السلاح”.

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