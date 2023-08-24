قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي اي”، لاري جونسون، إنه سيتم الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أو قتله لأنه ليس في مزاج يسمح له بالتفاوض على السلام مع روسيا.

وقال جونسون: “أعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الانقلاب وفقدان زيلينسكي للسلطة، الخيار الثاني المحتمل هو قتله، ومع ذلك لا أعتقد أن زيلينسكي سيغير رأيه ويقول: حسنا، دعونا نتفاوض مع روسيا”.

وأفاد جونسون بأنه بسبب تصرفات حكومة كييف، فإن أوكرانيا تشهد كارثة ديمغرافية وإنسانية حقيقية: فقد غادر 13 مليون شخص البلاد، ومن بين الـ 27 مليونًا المتبقين، مات 400 ألف شخص في المعارك.

وختم جونسون مقابلة على قناة “Judging Freedom” على اليوتيوب، “في الحرب العالمية الثانية، عندما كان عدد سكان الولايات المتحدة 150 مليون نسمة، فقدنا 472 ألف شخص فقط، وكنا على علم، كان لدينا عدد سكان أكبر بسبع مرات من أوكرانيا، وما زالوا يخسرون ما يقرب مما فقدناه خلال السنوات الأربع بأكملها من الحرب”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة وزارة الخارجية: موسكو لن تترك هجمات كييف على المنشآت المدنية دون رد

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع موسكو، وأن كييف تعارض أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا سيعني انتصارا فعليا لروسيا.