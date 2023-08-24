جنوب أفريقيا: مجموعة "بريكس" اتفقت بشأن مسألة التوسع

أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور اليوم الأربعاء أن “دول “بريكس” توصلت إلى اتفاق بشأن توسيع دول المنظمة”.
وقالت باندور على الهواء من راديو “أوبونتو” إن “دول البريكس توصلت إلى اتفاق بشأن توسيع الاتحاد”.
لقد اتفقنا على مسألة التوسع، ولدينا وثيقة اعتمدناها، والتي تحدد .. مبادئ وعمليات النظر في الدول التي ترغب في أن تصبح أعضاء في “بريكس”.
بوتين من قمة “بريكس”: نقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب… فيديو
09:57 GMT
وأفاد سفير جنوب أفريقيا لدى “بريكس”، أنيل سوكلال، يوم أمس الثلاثاء، بأنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتحديد المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع مجموعة “بريكس”.
وقال سوكلال في حديث مع وكالة “سبوتنيك”: “نضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع المجموعة”.
وأضاف: “سنقوم بتقديم تقرير إلى الوزراء الذين يجتمعون في وقت لاحق، بعد ظهر اليوم، للنظر في هذه المسألة، سنقوم أيضًا بتقديم توصيات إلى رؤساء دولنا، وأنا متأكد أنه خلال هذه القمة سيكون هناك إعلان حول توسيع المجموعة”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك