جنوب أفريقيا: مجموعة "بريكس" اتفقت بشأن مسألة التوسع

لقد اتفقنا على مسألة التوسع، ولدينا وثيقة اعتمدناها، والتي تحدد .. مبادئ وعمليات النظر في الدول التي ترغب في أن تصبح أعضاء في “بريكس”.

وأضاف: “سنقوم بتقديم تقرير إلى الوزراء الذين يجتمعون في وقت لاحق، بعد ظهر اليوم، للنظر في هذه المسألة، سنقوم أيضًا بتقديم توصيات إلى رؤساء دولنا، وأنا متأكد أنه خلال هذه القمة سيكون هناك إعلان حول توسيع المجموعة”.