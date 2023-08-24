سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": إذا سيطر الدعم السريع على سلاح المدرعات ستتغير معادلة الحرب

حصري

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، د.محمد مصطفى، السياسي السوداني، رئيس المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية، لوكالة “سبوتنيك”.

وقال مصطفى: “بكل تأكيد سلاح المدرعات يٌعد أحد أهم الأسلحة الحاسمة بالنسبة للجيش السوداني وورقة رابحة في معادلة الحرب الدائرة الآن، ولذا فإن الفشل في السيطرة عليه من قبل الجيش يعتبر بداية العد التنازلي لقوته”.

واستبعد أن يكون الجيش السوداني فقد السيطرة على سلاح المدرعات، بقوله “حسب المعلومات الواردة من مصادرنا في سلاح المدرعات ومحيطه، فإن الجيش مازال مسيطرٱ على سلاح المدرعات”.

الجيش السوداني يؤكد سيطرته على سلاح المدرعات في الخرطوم

ومضى بقوله: “من المؤشرات المبهمة في بوصلة المعركة أن هناك ترددا من قبل الجيش في استخدام سلاح الطيران بالمستوى المطلوب والحاسم، مما يثير بعض الشكوك حول جدية قيادة العمليات في التعامل مع مثل هذه المعارك، خاصة وأن هناك أصوات تتحدث عن تفشي ظاهرة الرشاوى التي استهدفت كل مواقع القيادة الاستراتيجية في الجيش، وهذه قد تمثل تحديٱ كبيرا أمام استخبارات الجيش كي تتعامل معها بالمستوى المهني المطلوب”.

وأشار السياسي السوداني، إلى أنه إذا فشل الدعم السريع في السيطرة على سلاح المدرعات واضطر للتراجع، وأعلن الجيش انتصاره على الدعم السريع في نهاية المعركة، سوف تتدنى معنويات جنود الدعم السريع لأدنى مستوى وتتراجع قوتهم.

وأكد أن “هذه المعركة ستنتهي إما ببداية الانتصار الحقيقي للجيش على الدعم السريع والسيطرة على كل المواقع الاستراتيجية وبدء إخراجه من ولاية الخرطوم، أو انتصار الدعم السريع والخروج بمعنويات عالية للتقدم نحو السيطرة الكاملة على كل المناطق العسكرية”.

الدعم السريع تعلن مقتل المئات من الجيش السوداني في الخرطوم

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت قوات الدعم السريع، تحقيق “انتصار جديد” على الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، مؤكدة مقتل عدد من الضباط ووقوع أسرى أيضا.

وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن قواتها كبدت الجيش السوداني “خسائر باهظة في الأرواح بمقتل المئات”، من عناصره.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش السوداني خسرت 18 ضابطا وأن من بين القوات التي خسرها الجيش السوداني عناصر من كتيبة “البراء الكيزانية”، مبينا موقع “العشرات منهم في الأسر”، بحسب المزاعم.

السيادة السوداني: طموح قيادة الدعم السريع في الاستيلاء على السلطة وراء الحرب

وأعلن البيان تمكنت قوات الدعم السريع من “السيطرة على مجمل معسكر سلاح المدرعات عدا جيوب صغيرة جاري التعامل معها”، مؤكدا “الاستيلاء على 101 دبابة و90 مدرعة و21 عربة قتالية، وكميات من الأسلحة والذخائر”.

وكان الجيش السوداني، أعلن أمس الثلاثاء، سيطرته الكاملة على سلاح المدرعات في الخرطوم، بعد صد هجوم من قوات الدعم السريع وتلقيها خسائر كبيرة.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، يشهد السودان اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من البلاد، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.