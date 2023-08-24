تحطم "طائرة بريغوجين" ومعلومات أولية عن مقتل ركابها… فيديو

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وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن “طائرة خاصة من طراز “إمبراير ليغاسي” وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير”.

وشددت الإدارة على أنه “كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قُتل جميع من كانوا على متنها”.

وتم العثور على جثث 8 قتلى في موقع تحطم طائرة إمبراير في منطقة تفير، حسبما أفادت خدمات الطوارئ لوكالة “سبوتنيك”.

ويشار إلى أن الطائرة كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ، وسقطت بالقرب من قرية كوزنكينو، ويقوم رجال الإنقاذ حاليا بالبحث.

بدورها، أفادت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي أن الاسم الأخير والاسم الأول لرئيس مجموعة “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، يظهران في قائمة الركاب، وأكدوا أيضًا أنهم فتحوا تحقيقًا في الحادث.

وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، لكن لم يتم الإعلان رسميا عن مقتله.

وكما أوضحت حكومة المنطقة، فإن ضباط إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ متواجدون في مكان الحادث، ويحددون تفاصيل الحادث، ويحددون أيضًا عدد الوفيات.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا بشأن انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي في مقاطعة تفير بعد الحادثة.

وقالت اللجنة عبر قناتها على “تليغرام” أن “فريق تحقيق توجه إلى مكان الحادث، وسيتم إجراء كافة الفحوصات الجنائية اللازمة، وسيتم إجراء مجموعة من الإجراءات التحقيقية لمعرفة أسباب الحادث”.