دراسة جديدة "تغسل سمعة" الألبان كاملة الدسم

قدمت دراسة جديدة العديد من النصائح العلمية السابقة حول ضرورة الحد من الألبان كاملة الدسم.

شملت الدراسة التي نُشرت مؤخرا في مجلة القلب الأوروبية، وهي مجلة تابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، 80 دولة حول العالم.

ولوحظ أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات ومنتجات الألبان كاملة الدسم والمكسرات والبقوليات والأسماك ارتبطت بانخفاض فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة على مستوى العالم، ولم يؤد إدراج أو استبعاد اللحوم الحمراء غير المصنعة والحبوب الكاملة إلى تغيير هذه النتائج بشكل ملحوظ.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور أندرو مينتي من معهد أبحاث الصحة السكانية بجامعة ماكماستر في هاملتون: “لقد احتلت الأطعمة قليلة الدسم مركز الاهتمام لدى الجمهور وصناعة الأغذية وصناع السياسات، حيث ركزت ملصقات التغذية على تقليل الدهون والدهون المشبعة”.

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وأضاف “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأولوية يجب أن تكون زيادة الأطعمة الوقائية مثل المكسرات (التي غالبا ما يتم تجنبها لأنها كثيفة الطاقة)، والأسماك، ومنتجات الألبان، بدلا من تقييد منتجات الألبان (خاصة كاملة الدسم) بكميات منخفضة للغاية”.

وتابع مينتي: “تظهر نتائجنا أنه يمكن تضمين ما يصل إلى حصتين يوميًا من منتجات الألبان، وخاصة كاملة الدسم، في نظام غذائي صحي”.

ومضى موضحا: “هذا يتماشى مع علم التغذية الحديث الذي يوضح أن منتجات الألبان، وخاصة كاملة الدسم، قد تحمي من ارتفاع ضغط الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي”.

وتناولت الدراسة العلاقات بين درجة النظام الغذائي الجديد والنتائج الصحية لدى سكان العالم. تم إنشاء درجة النظام الغذائي الصحي بناءً على ستة أطعمة تم ربط كل منها بطول العمر.

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يتضمن النظام الغذائي النقي 2-3 حصص من الفاكهة يوميا، و2-3 حصص من الخضار يوميا، و3-4 حصص من البقوليات أسبوعيا، و7 حصص من المكسرات أسبوعيا، و2-3 حصص من الأسماك أسبوعيا، و14 حصة من منتجات الألبان (كاملة الدسم بشكل أساسي ولكن لا تشمل الزبدة أو الكريمة المخفوقة) أسبوعيا.

تم تحديد درجة 1 (صحي) لتناول الطعام فوق المتوسط في المجموعة ودرجة 0 (غير صحي) لتناول الطعام عند أو أقل من المتوسط، ليصبح المجموع من 0 إلى 6.

وأوضح الدكتور مينتي: “حصل المشاركون في أعلى 50% من السكان – وهو مستوى يمكن تحقيقه – في كل مكون من المكونات الغذائية الستة على الحد الأقصى من درجات النظام الغذائي وهي ستة”.

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تم اختبار ارتباطات النتيجة بالوفيات، واحتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية، وإجمالي أمراض القلب والأوعية الدموية (بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية المميتة واحتشاء عضلة القلب غير المميتة، والسكتة الدماغية، وفشل القلب) في الدراسة التي شملت 147,642 شخصًا من عامة السكان في 21 دولة.

كان متوسط درجة النظام الغذائي 2.95. وخلال متابعة متوسطة مدتها 9.3 سنوات، كان هناك 15707 حالة وفاة و40764 حالة قلبية وعائية. بالمقارنة مع النظام الغذائي الأقل صحة (درجة 1 أو أقل)، ارتبط النظام الغذائي الأكثر صحة (درجة 5 أو أكثر) بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 30%، وانخفاض احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 18%، وانخفاض خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بنسبة 14% وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 19%.

تم تأكيد الارتباط بين درجة النظام الغذائي الصحي والنتائج في خمس دراسات مستقلة بما في ذلك ما مجموعه 96.955 مريضًا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في 70 دولة.

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وقال الدكتور مينتي: “كانت هذه الدراسة الأكثر تنوعًا على الإطلاق حول نتائج التغذية والصحة في العالم والدراسة الوحيدة التي تتمتع بتمثيل كافٍ من البلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل. تم العثور على العلاقة بين النظام الغذائي النقي والنتائج الصحية لدى الأشخاص الأصحاء بشكل عام، والمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، والمرضى الذين يعانون من مرض السكري، وفي مختلف الاقتصادات”.

ومضى بقوله: “كانت الارتباطات أقوى في المناطق ذات النظام الغذائي الأقل جودة، بما في ذلك جنوب آسيا والصين وأفريقيا، حيث كان تناول السعرات الحرارية منخفضًا وتهيمن عليه الكربوهيدرات المكررة.